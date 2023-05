“Stiamo cercando il mondo” | il nuovo album di James Senese

Leggi su lopinionista

(Di domenica 7 maggio 2023) NAPOLI – A 40 anni dal suo esordio come solista con l’omonimotorna sulla scena musicale il 12 maggio con un lavoro sincero e appassionato, mantenendo fede a quell’urgenza espressiva che lo ha portato in quasi sessant’anni di musica, dagli Showmen con Mario Musella a Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, passando per il legame profondo con Pino Daniele, ad essere un punto di riferimento per molte generazioni di musicisti, protagonista assoluto di quella rivoluzione culturale che è stata il Neapolitan Power. “il” è un disco in cui l’estro creativo e il gusto musicale disnoda in nove tracce divise fra canzoni cantate e brani strumentali in cui il suono del suo sax, così riconoscibile ed espressivo, diventa il filo ...