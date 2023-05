(Di domenica 7 maggio 2023) C’è bagarre in coda allaB peri playout e il rischioalcune statistiche per provare a capire chi si salverà Il Frosinone è stato il primo a festeggiare, il Genoa lo ha fatto ieri. Tutto chiaro per quanto riguarda le promosse inA per via diretta, adesso ci saranno ancora 180 minuti per comporre la griglia dei playoff e stabilire chi sarà la terza ad accedere nella massima categoria. Non meno vivace è la lotta per stabilire chi non dovrà ripartire dalla categoria inferiore. Ci sono 8 squadre coinvolte, nell’ordine di “sicurezza” sono: Como, Ternana, Cittadella, Cosenza, Brescia, Perugia, Spal e Benevento. Guardando all’ultima giornata, che va a concludersi oggi con Parma-Brescia, ci sono un po’ di situazioni preoccupanti, squadre che arrivano allo sprint ...

La Gazzetta dello Sport oggi propone unadi duelli che caratterizzeranno Roma - Milan, match fondamentale per conquistare un posto nella prossima Champions League. Se Abraham e Tomori sono gli amici ed El Shaarawy e Diaz sono i ......sulla diagonale destra chiaramente preda del nostro (J - L si sarà fatto ingannare dalledei ... Per Jan - Lennard, un secondo turno inedito contro Ben Shelton, 32a e ultima testa di; per ......ad entrare in partita solo sul 5 - 0 e complice un rilassamento di Musetti che commette una... Primo set nel quale Lorenzo è stato impeccabile in partenza, macchiando poi le suecon qualche ...

STATS – Serie B: chi riuscirà a evitare la retrocessione Ecco due indizi Calcio News 24

Kindermann vs Atlético-MG team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Brazil Brasileiro Série A, Women ...Operário-PR vs Manaus team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Brazil Brasileiro Série C ...