Staffetta per la pace | Travaglio | “Schlein diceva il contrario di quanto fa | opposizioni unite creerebbero contraddizioni nel centrodestra”

(Di domenica 7 maggio 2023) “È incredibile che il cambio di segreteria nel Partito democratico non abbia prodotto alcuna discontinuità e che il primo atto di Ellysia stato quello di confermare la co-belligeranza e la linea di Enrico Letta sulle armi e sulla guerra in Ucraina. Il rischio che corre è che nessuno noti che ‘è arrivata’ “. A rivendicarlo il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, a margine delladell’Umanità per la, l’iniziativa di Michele Santoro che ha visto dipanarsi, per oltre 4.000 chilometri, un filo rosso che simbolicamente ha unito tutta l’Italia, dalla Valle d’Aosta a Lampedusa, nel nome della. “Lanon è esclusiva della sinistra, ma se oggi lefosseroenormi ...

L'appellolaè sottoscritto da intellettuali, da militanti sindacali, sinceri pacifisti fermamente convinti che sia necessario un cessate il fuoco immediato, fermare l'invio di armi all'...Una camminata di quattromila chilometri, che unisce tutte le regioni italiane, in contemporanea. Duecento le tappe in ...Anche da Pisa partecipiamo alladell'Umanità che si svolge oggi in tutto il paese contro l'invio di armi in Ucraina,unire l'Italia contro la guerra. Una manifestazione ancora più importante visto che non sembra ...

Rifondazione comunista aderisce e partecipa alla organizzazione della staffetta dell’umanità per la pace che domenica 7 maggio attraverserà l’Italia. Vogliamo così dire ancora una volta no alla guerra ...Cinque percorsi con quattromila persone. Gli organizzatori hanno pensato anche a un appello contro l'invio di armi a Kiev ...