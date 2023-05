Staffetta per la pace in Ucraina | spuntano anche Travaglio e Fiorella Mannoia

(Di domenica 7 maggio 2023) Un'idealeche attraversa tutta l'Italia per chiedere lo stop alla guerra in. È l'iniziativa lanciata da Michele Santoro e che ha coinvolto numerose personalità della politica, del giornalismo, dell'attivismo e dello spettacolo. Nella tappa romana, davanti a Castel Sant'Angelo il direttore del Fatto Quotidiano Marco, la cantantee l'attore e autore teatrale Moni Ovadia.

...ideatori della. Vauro ha ricordato il valore della non violenza e del fatto che inviare armi in uno scenario bellico - in riferimento all'Ucraina chiaramente - non vuol dire lavorarela ...Vedi Anchela pace, Travaglio: 'Schlein diceva il contrario di quanto fa: opposizioni unite creerebbero contraddizioni nel centrodestra' La, frammentata e capillare, è partita ...Diverse sono state le adesioni a Romaladell'Umanitàla pace , l'iniziativa di Michele Santoro che ha visto dipanarsi,oltre 4.000 chilometri, un filo rosso che simbolicamente ...

Staffetta per la pace, Travaglio: “Schlein diceva il contrario di quanto fa: opposizioni unite… Il Fatto Quotidiano

Anche la Basilicata ha aderito all'iniziativa lanciata dal giornalista Michele Santoro per la fine della guerra in Ucraina e degli altri conflitti che insanguinano il mondo. Tre gli appuntamenti: Mate ...Il clou, ovviamente, è stato il momento delle staffette con il trio azzurro campione olimpico Patta-De Salu-Tortu senza Jacobs e con l’inserimento di Melluzzo in seconda frazione. Netto successo deg ...