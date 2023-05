Staffetta della Pace | il racconto di una mobilitazione che ha abbracciato l’Italia da Aosta a Lampedusa

'Anche da Pisa partecipiamo alla 'dell'Umanità ' che si svolge oggi in tutto il paese contro l'invio di armi in Ucraina, per ... 'Ma non è finita qui - prosegue Auletta - La proposta...... il percorso Laper la pace in Ucraina è stata lanciata da Michele Santoro e si effettua in un'unica giornata, domenica 7 maggio. La modalità sarà quella del "flash mob", il momento......- 'Noi di Rifondazione Comunista e Unione Popolare partecipiamo oggi allaper l'umanità promossa da Michele Santoro per dire no alla guerra e all'invio di armi. 4000 km di bandiere...

Oggi la staffetta per la pace attraversa l'Italia L'INDIPENDENTE

Hanno sfilato cortei piccoli e grandi, tutti sotto la stessa insegna arcobaleno, dall’estremo nord di Aosta fino all’isola di Lampedusa. La staffetta pacifista lanciata da Michele Santoro ha raccolto ...Dalla cantante Fiorella Mannoia allo scrittore Moni Ovadia, passando per il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e a politici come l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio e all’ex presiden ...