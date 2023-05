Sprint Festival di Firenze | la 4×100 maschile fa uno splendido 38 38

(Di domenica 7 maggio 2023)– Un mattoncino pesante quello messo oggi pomeriggio allo Stadio Ridolfi in pista dalla. Nella gara inserita all’interno del Florence, gli Azzurri in debutto stagionale puntano con convinzione e velocità ai prossimi Mondiali di Atletica a Budapest. Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo, Fausto Desalu e Filippo Tortu siglano unocrono di 38.38 sul traguardo. La strada è bene spianata verso il pass mondiale, che potrebbe arrivare in Diamond League il 9 luglio a Parigi oppure a giugno durante gli Europei di Staffette a Chorzow. Attualmente, l’Italia è al sesto posto tra le Nazioni che devono qualificarsi con i tempi e che si aggiungeranno alle otto già qualificate, avendo ottenuto al finale di Eugene nel 2022: “Non è un risultato eclatante, ma un ...

