Speriamo che questa sia davvero l' ultima generazione

Noi intantoqualcuno abbia voglia di replicare l'idea anche per cavalli dei carrettieri di Genova, prima o poi: altrimenti di loro andrà perduto anche il ricordo. A proposito: Liverpool ...... 'Ogni voltala Juve si muove fa fatica e ti dà l'impressionenon hanno un idea di quellodevono fare mentre per gli altri invece non è così! Una vera pena!' e poi: 'questo ...'Tante cose buone, giovani interessanti per il futuro della società, oraci siano, a breve, delle soluzioni positive per l'impianto sportivo, in modo da pianificare il futuro della ...

Milan, Bennacer: "Speriamo che Leao ci sia in Champions, è ... L'Interista

A lle ore 21:30 italiane, la F1 scatterà per correre il GP di Miami 2023. Il weekend americano ha mostrato un'atmosfera da VIP pianificata nei dettagli per un evento mondano curato ed esaltante e l'az ...L'Italia è il Paese con le retribuzioni più basse in Europa e una produttività vicina a zero. I contratti nazionali non si rinnovano, ...