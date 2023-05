Sparatoria in un centro commerciale in Texas Killer ucciso | otto i morti

- Sette i feriti, tra i quali dei bambini. Secondo quanto riferito dalla polizia, il killer - in abbigliamento militare - ha agito da solo. E' stato ucciso da un agentenelcommerciale Allen Premium Outlets di Allen, in Texas . Sono nove le persone rimaste uccise, sette i feriti, con età compresa tra i 5 e i 61 anni, ricoverati in strutture ...Dal corrispondente da Washington. Sobborghi di Dallas, la scena si svolge all'Allen Premium Outlet. Un uomo scende da una Sedan argento e inizia a sparare sulla gente che sta trascorrendo un sabato ...

Texas, sparatoria in un centro commerciale: almeno 9 vittime, il killer ucciso dalla polizia Corriere della Sera

ALLEN - Sparatoria nel centro commerciale Allen Premium Outlets di Allen, in Texas. Sono nove le persone rimaste uccise, sette i feriti, con età compresa tra i 5 e i ...New York, 7 mag. (Adnkronos) – Almeno 8 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale ad Allen, in Texas, a circa quaranta chilometri di Dallas. Ucciso il presunto autore dell ...