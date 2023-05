Sparatoria in centro commerciale in Texas | 9 morti Ferito un bambino di 5 anni

(Di domenica 7 maggio 2023) Una persona armata ha aperto il fuoco in unad Allen, in, nella regione di Dallas: otto persone sono rimaste uccise , prima che l'uomo fosse a sua volta ucciso dalle autorità .

La testimonianza video arriva da Twitter, dove un filmato mostra l'uomo, vestito di scuro, uscire da una macchina grigia nel parcheggio delcommerciale e sparare sulla gente. In pochi giorni ...... capo dei vigili del fuoco di Allen, città situata nel nord - est del Texas dove è avvenuta la. Gli omicidi hanno scatenato il panico all'Allen Premium Outlets , imponente...... vestito di scuro, uscire da una macchina grigia nel parcheggio delcommerciale e sparare ...è stata uccisa e altri cinque ragazzi - tra i 18 e i 21 anni - sono rimasti feriti in una...

Texas, sparatoria in un centro commerciale: almeno 9 vittime, il killer ucciso dalla polizia Corriere della Sera

Sabato pomeriggio di sangue in Texas. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale alla periferia di Dallas da un uomo in abbigliamento militare che ...Sabato pomeriggio di sangue in Texas. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale alla periferia di Dallas da un uomo in abbigliamento militare che ha aper ...