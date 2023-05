Spalletti | “Napoli scudetto storico” | bocca cucita sul suo futuro I tifosi si alzano la voce

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilvince loe Lucianoesalta l’impresa della sua squadra, che ha conquistato il titolo in Italia dopo 33 anni. L’allenatore del, Lucianoai microfoni di Telequattro parla delloappena vinto e dice: “Lodelè un evento, un qualcosa che esce dagli schemi abituali. Penso che tale risultato faccia bene un po’ a tutti. Mi riferisco in particolar modo agli addetti ai lavori, non solo quelli del. Tutti ne traggono beneficio. Se lo merita il, ma in generale tutto il nostro calcio“. Poi aggiunge: “Non ho mai smesso di credere un attimo che mi sarebbe potuto accadere, ma anche se non l’avessi vinto sarei rimasto soddisfatto ...