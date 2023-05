Spalletti | “Napoli fa miracoli | è riuscita a far vincere uno scudetto anche a me”

(Di domenica 7 maggio 2023) Sulle note di O’ Surdato ‘nnamurato si è conclusa la festa per celebrare ilcampione d’Italia allo stadio Maradona. Dopo il saluto del presidente Aurelio De Laurentiis e la passerella della squadra, il tecnico Lucianoha speso delle parole per la città che gli ha consegnato il primo: “È proprio vero che questa è la città dei, se siete riusciti a farunoa me, allora vuol dire che tutto è possibile”. Tra gli ospiti della serata i rapper Clementino e Geolier, Edoardo Bennato e gran finale con Liberato il misterioso cantante partenopeo, che dedica un’esibizione piano e voce alla squadra della sua città. SportFace.

Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro nella conferenza stampa al termine della gara casalinga di campionato vinta per 1-0 contro la Fiorentina. Le dichiarazioni del mister toscano: ...Nella serata della festa scudetto i migliori in campo sono del Napoli ma vengono entrambi dalla panchina. E rispondono ai nomi di Lobotka e Kvaratskhelia, che nella ripresa spaccano la partita. Sono l ...