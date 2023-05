Spalletti | «La vera felicità è aver fatto felici tante persone | sono appagato» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato una breve intervista a Telequattro dopo la vittoria dello scudetto a Udine, giovedì. «Lo scudetto del Napoli è un evento storico, un qualcosa che esce dagli schemi. Un evento di cui tutti gli addetti ai lavori, non solo quelli del Napoli, traggono beneficio. Se lo merita il Napoli, ma in generale tutto il nostro calcio. Non ho mai smesso di credere un attimo che mi sarebbe potuto accadere, ma anche se non l’avessi vinto sarei rimasto soddisdi cosa mi ha regalato questo tragitto che mi ha portato sulla panchina del Napoli e di questi due anni a Napoli: misentito inondato dai sentimenti dei tifosi del Napoli. In questo momento mi sento, mi sento contento, tranquillo didonato tanta ...