Spalletti | “La Fiorentina è un avversario tosto | nel secondo tempo siamo migliorati molto”

...continueranno i festeggiamenti iniziati tre giorni fa dopo la matematica conquista dello scudetto dei ragazzi dicon il pareggio di Udine. - In attesa della partita Napoli -, i ...All.:(4 - 1 - 4 - 1): Terracciano; Dodò (1' st Venuti), Milenkovic, Julio, Terzic; Amrabat (30' st Saponara); Gonzalez, Bonaventura (21' st Mandragora), Duncan (21' st ...Commenta per primo Napoli -1 - 0 Napoli: Gollini 6,5 : bravissimo due volte su Jovic nel giro di pochi minuti, ... Anguissa 6,5 : è il vero insostituibile per, non riposa neanche a ...

Il Napoli torna alla vittoria e batte la Fiorentina con la rete di Osimhen. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Spesso l'abbiamo detto, dobbiamo rendere felici i nostri tifos ...Al termine di Napoli-Fiorentina, sono arrivate le parole di Luciano Spalletti Il Napoli festeggia il terzo scudetto davanti i propri tifosi (QUI IL RACCONTO LIVE). Al termine della gara vinta contro l ...