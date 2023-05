Spalletti e il rinnovo | «Ringrazio il Napoli per avere esercitato l' opzione»

... quelle rilasciate da De Laurentiis anelle ultime ore, hanno un peso, ma ancora di più ne hanno i retroscena che si celano dietro una questione come quella delautomatico del ...Cristiano Giuntoli e Luciano© LaPresse " Calciomercato.it'Tuttosport' evidenzia come ci ... Al netto di intoccabili come Osimhen e Kvaratskhelia e di un Lobotka fresco di, profili che ...E' il caso -a tenere in apprensione società e tifoseria. Tutt'altro che scontato che il tecnico di Certaldo resti, nonostante sia stata esercitata l'opzione per il: decisivo sarà ...

Napoli, dubbi sul rinnovo di Spalletti: cosa c'è dietro il botta e ... Calciomercato.com

Il Napoli torna alla vittoria e batte la Fiorentina con la rete di Osimhen. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Spesso l'abbiamo detto, dobbiamo rendere felici i nostri tifos ...Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – “Futuro Non ci sono problemi, il Napoli aveva quest’opzione e l’hanno esercitata, li ringrazio di avermi avvertito di ciò, ma c’è ancora del tempo. Mancano partite alla ...