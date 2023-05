Spalletti | “Che gioia Ringrazio ADL per aver esercitato l’opzione sul contratto”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Fiorentina. Il commento sulla vittoria dello Scudetto: “Provo. E’ la conferma che la miglior qualità è quella di donare felicità agli altri. Quando vedi un amore così diventa soddisfacente sapere dicontribuito un pezzettino a questa atmosfera”. Un passaggio ha riguardato Marfella e Gaetano, ragazzi di napoli: “Quando si parla di gruppo il contributo lo danno tutti. E’ chiaro che se non giocano sempre è difficilee tutti in condizione però la disponibilità nel fare una partita di sacrificio si è vista. Noi veniamo da due giorni in cui praticamente non si è dormito e vedere come si è lottato è simbolo di mentalità di forza del gruppo. Io spero di dare spazio a tutti per dargli la soddisfazione ...