Sottopasso Tav | Salvini | “Sarò a Firenze il 15 maggio per dare il via ai lavori Basta bloccare l’Italia per un deragliamento”

...sindaci con i tecnici di Iricav 2 (consorzio d'imprese che si occupa della costruzione della) La chiusura del Melaro riguarderebbe il tratto da via Verdi fino alla rotatoria accanto al...... oltre che dalla difficoltà intrinseca di un cantiere come la, dalla gestione pressapochista di ... come si pensa di gestire il flusso di auto che si riverserà suldi Olmo, già critico di ...... situazione che verrà risolta da uni cui lavori partiranno a maggio". Il riferimento è ... 'Qualcuno spieghi a Giani che i tunnelnon fanno i miracoli: se avesse qualche consulente gli ...

Dal Garda alla Bassa, così la Tav cambierà il volto della provincia Corriere

A margine dell’iniziativa elettorale a Massa, a sostegno del candidato Francesco Persiani, Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ha annunciato che il 15 maggio sarà ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...