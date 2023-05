Sospeso dal Psg | atteso ai Laureus Awards | lo ' strano' maggio di Messi che flirta col Barça

(Di domenica 7 maggio 2023) E' tutto pronto a Parigi per iWorld Sports, gli Oscar dello sport che andranno in scena domani sera. E il grande favorito per il premio di sportivo dell'anno è un calciatore che nella ...

L'argentino,Psg per due settimane dopo aver saltato l'allenamento "punitivo" ordinato da Galtier complice il ko casalingo contro il Lorient (Leo è volato in Arabia Saudita per impegni ...L'arbitro Doveri haper qualche istante la partita, richiamato dallo stesso Vlahovic che ... Doveri ha disposto l'annuncio dagli altoparlanti dello stadio previstoregolamento per fermare ...Vicino a Lionel Messi, non ha davvero capito la durezza della sanzione presa nei confronti dell'argentino,per due settimane per un viaggio in Arabia Saudita non autorizzatoPsg'. Può ...

Sospeso dal Psg, atteso ai Laureus Awards: lo "strano" maggio di Messi che flirta con il Barça La Gazzetta dello Sport

Superata la mezz'ora di gioco, il direttore di gara ha subito un grave infortunio muscolare che gli ha impedito di proseguire il match: l'incontro è stato fermato sull'1-1. Aveva aperto le marcature, ...Dramma in Sicilia: un podista è morto durante la maratonina di Terrasini. Angelo Falletta, 62 anni palermitano, si è accasciato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a pochi ...