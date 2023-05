Sono inc*** | ira furibonda e lacrime | sfogo choc di Benedetta Rossi

(Di domenica 7 maggio 2023)non usa giri di parole. La famosissima food-blogger dice basta agli insulti e alle critiche che avrebbe ricevuto sul web e di fatto ha deciso di rispondere in modo duro con un video che sta facendo impazzire il web. Laè apparsa provata e inma con una dose importante di rabbia: "Questa voltariusciti davvero a farmi inca***re, parolo di chi mi rende l'ambiente tossico, squallido e disgustoso". Poi arriva lovero e proprio che ha stupito e non poco i suoi stessi follower: "Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l'ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento. Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come ...

... Suncor Energye Chevron, per trasferire il dibattimento agli organi federali. Il provvedimento ... secondo i cittadini, le aziende del petrolio e del gasresponsabili dell'innalzamento dei ...Commenta per primo Al termine dell'Assemblea di Lega, Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza, ha parlato così. Contenti per l'accordo 'No dai, c'è un presidente, decide lui. Iosoltanto un ex. Ai miei tempi Non ho memoria per ricordarlo' Sul Monza 'A campionato finito parleremo di mercato' Su Palladino 'Lo incontrerò la prossima settimana, mi auguro che rimanga anche ...... Gochin, tuttavia potrebbe essere la traduzione errata di "Gotion" in riferimento a Gotion, la ... Un finanziamento all'azienda (i legami con la Cina nondel tutto trasparenti) a cui si ...

Diletta Leotta: Scoprire di essere incinta è stato uno shock, ero al ... Fanpage.it

Metà degli early subscribers a Twitter Blue ha già smesso di pagare per l'abbonamento a pagamento del social network di Elon Musk.La scorsa notte la WWE ha messo in scena Backlash ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ). Lo show è stato molto godibile, e i fan presenti nell’arena di San Juan si sono divertiti moltissimo. Si è par ...