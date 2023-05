“Sono Giusy | mi manda Giorgia” | chi è Giuseppina Di Foggia | la prima a d donna di una partecipata quotata in Borsa

Leggi su tpi

(Di domenica 7 maggio 2023)Meloni lo aveva anticipato pubblicamente lo scorso 8 marzo, in occasione della Festa della: «La sfida non è quante donne siedono in un consiglio d’amministrazione, ma quando avremo il primo amministratore delegato di unastatale. È uno degli obiettivi che mi do. Lo dico alla vigilia di una scelta importante per il Governo». Cinque settimane dopo, la presidente del Consiglio ha imposto che almeno uno dei top manager da nominare per i colossi di Stato fosse. E quando le è stato chiesto di fare un nome ha indicatoDi, 53 anni, romana, numero uno di Nokia Italia: sarà lei la nuova amministratrice delegata di Terna, la società che gestisce le reti dell’energia elettrica controllata dal Ministero dell’Economia ...