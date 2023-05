SOCIAL CALCIO – I cori razzisti per Vlahovic in Atalanta-Juve

(Di domenica 7 maggio 2023) Nel finale dii tifosi di casa hanno bersagliato diDusan: la reazione deiUno spettacolo che purtroppo in Italia si ripete con troppa regolarità e che spesso le istituzioni non prendono troppo sul serio: anche insi sono sentiti dei, in questo caso rivolti a Dusan. Ma adesso diamo la grazia anche a #? @FIGC Il #razzismo è un cosa terribilmente seria. Troppo seria per sensibilità rosa confetto.— stefano salandin (@SalandinS) May 7, 2023 Ma adesso diamo la grazia anche a #? @FIGC Il #razzismo è un cosa terribilmente seria. Troppo seria per sensibilità rosa ...

La nazionale del centravanti della Juve ha voluto mandare un messaggio social su quanto accaduto oggi nel match contro l'Atalanta ...Con un tweet il Pescara ha condannato i brutti cori razzisti rivolti a Vlahovic nel corso di Atalanta-Juventus, da parte dei tifosi bergamaschi. Il club ha preso immediatamente le distanze, zittendo ...