Skoda Superb | l' ammiraglia compie 90 anni ed è pronta a rinnovarsi 

La nuova generazione delladebutterà il prossimo autunno. Ancora una volta, l'ammiraglia sarà proposta sia in versione berlina e sia wagon e sarà prodotta nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia. Vettura ...LA VEDREMO IN AUTUNNO - La prima vettura chiamatavenne prodotta dallatra il 1934 e il 1949 . Dopo oltre mezzo secolo, nel 2001, lalanciò la prima generazione della moderna ...ha annunciato che la quarta generazione della sua ammiraglia, la, verrà presentata questo autunno in occasione del 90° anniversario della vettura originale. La casa automobilistica ceca ha anche rilasciato un video teaser che mostra tutte le ...

Skoda Superb: primo sguardo alle linee della quarta generazione La Gazzetta dello Sport

A 90 anni dalla presentazione della prima generazione, l’ammiraglia della casa ceca è pronta a rinnovarsi sotto il segno dell’elettrificazione senza perdere lo spirito innovatore delle progenitrici ...Il prossimo B-Suv compatto di Skoda costituirà l'entry-level della gamma di veicoli del marchio all'interno del gruppo Volkswagen.