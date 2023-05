Siviglia | Monchi | 'Finale contro la Roma sarebbe bellissima | mi manca tanto'

, direttore sportivo del, ha concesso un'intervista a ' Tuttosport '. L'ex dirigente della Roma ha parlato della doppia sfida con la Juve in semifinale di Europa League e delle voci ...Commenta per primo, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ha ... Voglio battere la Juventus, ma solo perchè vorrebbe dire che ilha vinto'. Le ...... il ds spagnolo risponde così alla domanda 'Lo sa che la Juve cerca un ds' 'Nella mia testa, ora, c'è solo ile la volontà di trasformare l'incubo in un sogno', dice, ...

Siviglia, Monchi: 'Amo Chiesa, volevo prendere Bremer. Io alla Juve Per ora...' Calciomercato.com

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha concesso un'intervista a "Tuttosport". L'ex dirigente della Roma ha parlato della doppia sfida con la Juve in ...Verdejo Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport in vista del match di Europa League contro la Juventus: “Servirà una squadra simile a quella vista cont ...