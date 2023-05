Siviglia | Monchi | 'Amo Chiesa | volevo prendere Bremer Io alla Juve? Per ora'

Per la Juventus le prossime settimane saranno quelle decisive per capire quale potrebbe essere il futuro del club bianconero. La formazione di Allegri è chiamata a dare il massimo sul campo nel ..., direttore sportivo del, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro la Juve in Europa League, direttore sportivo del, ha parlato a Tuttosport in vista della ...L'estremo difensore delè oggetto di mercato di molti club di Premier League, in particolare il Manchester United, che deve trovare l' erede di David De Gea . Il dssta già pensando a ...

Siviglia, Monchi: "Mi piacerebbe sfidare la Roma in finale. Mi manca tanto, ho vissuto una città... Voce Giallo Rossa

L'ex direttore sportivo del club: "Ho vissuto una città bellissima, avendo la possibilità di conoscerla al 100%. Ora sono al Siviglia e sono contentissimo" ...Verdejo Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Per quanto mi riguarda, uno dei calciatori che più mi ha impressionato è stato Federico Chiesa. Quando ero i ...