Sintesi e gol del Napoli

(Di domenica 7 maggio 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 05/07/2023 alle 20:32 CEST Ha vinto di minimo grazie a un tiro di rigore di Osimhen, che in precedenza aveva sbagliato un massimo di rigore Diego Armando Maradona è stata una festa per continuare a celebrare lo ‘scudetto’ Sabato ilha festeggiato il titolo di campione con una vittoria allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina (1-0) grazie ad un gol del nigeriano Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A. PISOLINO FIDUCIA FORMAZIONIGollini; DiLorenzo, Ostigard, MinJae, Olivera; Anguissa, Demme (Lobotk, 46?), Elmas (Zerbin, 84?); Lozano (Kvartatskhelia, 45?), Osimhen (Simeone, 78?) e Raspadori (Zielinski, 46?) Fiorentina Terraciano; ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A femminile Squadra Inter Women Arriva il primo punto nella Poule Scudetto per l'Inter Women, che a Vinovo, blocca la Juventus sul risultato finale di 2 a 2. Le nerazzurre ...E ildi Iling - Junior (che nasce su una palla persa) diventa ladella sua partita. Di Maria - Una sola grande occasione daper lui (che finisce sul fondo). E nel complesso una ...... deve ricordare che, per arrivare in automobile, il percorso è inil seguente: dall'... Anzi i trasporti pubblici locali informano che è attivo il servizio Park&che permette di raggiungere lo ...

Video gol-highlights Atalanta-Juventus 0-2: sintesi 07-05-2023 StadioSport.it

Il gol del vantaggio grigiorosso di Ciofani al 41', raddoppia Vásquez al 77'. A poche giornate dalla fine del campionato i lombardi conquistano tre punti essenziali per provare a scongiurare la retroc ...All’Olimpico, il match valido per la 34esima giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olimpico, il match valido per la 34esima ...