Sindacato | Ruotolo Pd | ' solidarietà a Caldiero per minacce'

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Esprimoa Rosita, dirigente nazionale Fiom, minacciata di morte per il suo impegno sindacale. Oggi un pacco sospetto è stato rinvenuto presso la sua abitazione ed è stato fatto brillare dagli artificieri che hanno rinvenuto una lettera di. Già da tempo Rositaè protetta dallo Stato. Dopo la gravissima minaccia di oggi, chiediamo al ministro dell'interno di valutare per la dirigente sindacale della Fiom-Cgil ulteriori misure di protezione. Non lasceremo sola Rositanella battaglia per la difesa dei diritti dei lavoratori”. Così Sandrodella segreteria nazionale del Partito Democratico