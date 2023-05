Simona Izzo e rivelazione choc sul marito Ricky Tognazzi | “Da sesso tutti i giorni a neanche due volte al mese”

(Di domenica 7 maggio 2023), insieme da 37 anni: in un’intervista insieme al settimanale Chi, i due hanno raccontato la loro vita insieme, tra il rimpianto di non aver avuto un figlio e la passione che si è smorzata ma senza scomparire. “Il nostro è stato il secondo matrimonio per entrambi, entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori – ha spiegato-. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni…”.e lasul“Comunque, abbiamo avuto la grande fortuna di ...

In studio numerosi ospiti tra cuied Edwige Fenech. La puntata si aprirà con una ampia pagina dedicata all' incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla, se ne parlerà in studio ...Inoltre, la conduttrice avrà l'occasione di raccontare anche personaggi come: Vittorio Sabadin, Ilary Grillini,, Tulllio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D'Angieri . Zia Mara intervisterà,...In studio presenti anche Vittorio Sabadin, Ilary Grillini,, Tulllio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D'Angieri Martina Corgnati, che parlerà della mamma Milva Pupi Avati parlerà del suo ...

Domenica In, le anticipazioni: da Simona Izzo a Pupi Avati. Ecco gli ospiti di Mara Venier leggo.it

Oggi, 7 maggio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Una ampia pagina sarà dedicata all’i ...Oggi 7 maggio alle 14:00 nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti che Mara Venier riceverà nel suo salotto.