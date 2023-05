Simeone | “Vincere lo Scudetto col Napoli | da argentino | dopo Maradona | è una emozione grandissima”

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovanniha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole sulla conquista del tricolore da parte degli azzurri: “loda, è un’e faccio fatica a crederci. Vorrei girare la città per vedere la faccia dei tifosi. Ogni giorno mi innamoro sempre di più di questa città e di questa gente”. Su quali match siano stati decisivi per il grande successo di questa stagione ha dichiarato: “Le partite contro la Roma e contro l’Atalanta ci hanno fatto capire che potevano farcela. La partita contro la Juve, poi, ci ha portato ad un punto dal tricolore”. Il Cholito è arrivato da Verona come vice Osimhen, consapevole che avrebbe ...

