Silo | la recensione della serie tv distopica di Apple Tv+

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 7 maggio 2023) caLa, del 2023 Creata da: Graham Yost. Cast: Rebecca Ferguson, Rashida Jones, David Oyelowo, Common. Genere: Fantascienza, distopico. Durata: 50 minuti/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: SuPlus. Trama: In un futuro imprecisato, l’umanità ha perso ogni tracciapropria storia. La superficie non è più abitabile e l’ultima civiltà superstite sopravvive in un gigantesco, una struttura sotterranea articolata in centinaia di livelli. Qualcosa, però, non è come sembra… “Non sappiamo perché siamo qui. Non sappiamo chi ha costruito il. Non sappiamo perché il mondo fuori dalè com’è. Non sappiamo quando sarà sicuro andare fuori: sappiamo solo che quel giorno non è oggi“. É questa la suggestiva premessa da cui prende le ...