Sicurezza a Fiumicino | Calandra | “Un intervento congiunto per prevenire gli episodi di violenza”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 maggio 2023)– “Più controlli e più: sono queste le costanti che non possono e non devono mancare in un territorio come il nostro”. A parlare in un intervista rilasciata a ilfaroonline durante la visita del ministro Salvini a Fregene, è Stefanovicecommissario della Lega ae candidato con lo stesso partito alle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio. “Non possiamo più permettere il proliferarsi didi, – spiega– l’ultimo avvenuto proprio a Fregene. Sappiamo che l’arrivo dell’estate comporta l’aumento di eventi sui locali delle nostre spiaggie. Ciò non significa che si debba sempre aspettare di intervenire dopo il verificarsi dei fatti. “Laè il nostro cavallo di battaglia: quello ...