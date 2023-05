Siccità | l’Italia guarda ai dissalatori e prepara la nascita di una filiera

(Di domenica 7 maggio 2023) Finora era mancata in Italia una reale necessità che rendesse anche economicamente vantaggioso lo sviluppo di queste soluzioni

Anche, infatti, con le regioni del Nordest in primis, sta subendo periodi diprolungati, costringendo a i corsi d'acqua ad avere portate estive a fine inverno e primavera. Questo ......qui una forte peculiarità identitaria che distingue Forza... Definirlo solo commovente non rende bene'idea della sua forza e ... anche dei problemi nell'agenda di queste ore come la. ...Il Cavaliere ha precisato che Forzavuole "aumentare le ...anche trovare urgentemente una risposta al problema della... Rispetto alla politica estera, Berlusconi ha ribadito che'Europa "...