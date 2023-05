Con una "clamorosa ordinanza pubblicata nei giorni scorsi la Corte di Cassazione interviene a gamba tesa sul settore delle riparazioni auto, bacchettando di fatto le compagnie di assicurazioni che ...'Una parte delle piattaforma congressuale delle primarie si basava proprio sul fatto di... Solo così sitornare ad investire sulla sanità e sulla scuola, diritti fondamentali'. 'Il fisco è ...L'opposizione dice che è più conveniente il prveentivo della ditta Maspero perl'esistente ... DUE IS MEGL' CHE ONE Qual è la soluzione ' l futuro nonche passare per una nuova struttura, ...

Si può riparare auto anche se l'intervento supera il valore - Economia Agenzia ANSA