Si è tenuto il confronto pubblico fra i candidati sindaco su Castellaneta e l’agricoltura

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 maggio 2023). “”: se n’è parlato venerdì 5 maggio nell’auditorium 7 febbraio 1985 a, nel corso deltra, organizzato dalla sede didi Cia Area Due Mari. I due, Francesca Arrè per il centrodestra e Gianni Di Pippa per il centrosinistra, si sono confrontati sui temi più caldi legati al comparto: cinque domande, poste con regole precise dal giornalista Francesco Persiani di Telenorba, per toccare tutti i punti di stretta attualità e per cercare di infondere fiducia agli agricoltori in vista del prossimo futuro: un dialogo costruttivo, cordiale e che certamente servirà ai tantissimi cittadini presenti in auditorium per ...