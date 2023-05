Servirebbe più sangue

(Di domenica 7 maggio 2023) Nel 2022 c'è stato un calo delle donazioni, ed è un problema soprattutto per la raccolta di plasma che serve a produrre farmaci salvavita

È stata battezzata come "campagna di primavera", chea mostrare indignazione e ... Il primo maggio il governo ha scelto di rendere la busta paga un po'ricca. È l'inizio di un percorso e ...anche rilanciare fortemente il concetto di difesa comune europea e magari guardare meno ...sui prodotti comunitari che tanto ci ostacolano nel fare impresa e concentrarsi su azioni...Alla Laziouno squillo per rientrare in gara, ma i suoi interpreti sono poco ispirati. La partita di Immobile dura 80 . Gli strascichi fisici e mentali dell'incidente e della stagione...