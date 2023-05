Sermoneta | si lancia col parapendio | poi lo schianto contro le rocce | grave un 56enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 maggio 2023) Paura in alta quota ieri pomeriggio in Provincia di Latina, a, dove un uomo di 56 anni,tosi con ilda Norma è rimasto coinvolto in un brutto incidente. Dopo aver perso illlo del mezzo ilha finito la sua corsauna parete rocciosa rimanendo ferito. Immediato è scattato l’allarme con l’invio sul posto dei mezzi di soccorso. Per recuperarlo tuttavia è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’elicottero. Incidente con ilieri sabato 6 maggio 2023 L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio. L’uomo, da quanto ricostruito, si èto da Norma prima di precipitare al suolo nel territorio di ...