Serie A inaugura a New York il nuovo Bronx Street Soccer stadium & Media Center

La LegaA "sbarca" negli Usa edinsieme a Street Soccer USA un progetto di integrazione sul territorio statunitense con due campi da Street Soccer e un Digital Media Center. E' stato inaugurato ...

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - La Lega Serie A "sbarca" negli Usa ed inaugura insieme a Street Soccer USA un progetto di integrazione sul territorio statunitense con due campi da Street Soccer e ...La Lega Serie A "sbarca" negli Usa ed inaugura insieme a Street Soccer USA un progetto di integrazione sul territorio statunitense con due campi da Street Soccer e un Digital Media Center. E' stato in ...