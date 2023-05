Serie A femminile | Fiorentina e Milan 1-1 | Como salvo

...00 Stella Azzurra - Cestistica San Severo 95 - 77 17:00 Eagles Cividale - Torino 78 - 82 18:30 JB Monferrato - Mantova 98 - 102 VisualizzaA2 VOLLEY -A119:30 Novara - ...Calcio 2022 - 2023Girone C Tabellino partita Independent - Città dei Sassi Matera Squadra in casa Independent Squadra avversaria Città dei Sassi Matera Seconda sconfitta consecutiva per l'Independent. ......00 Stella Azzurra - Cestistica San Severo 95 - 77 17:00 Eagles Cividale - Torino 78 - 82 18:30 JB Monferrato - Mantova 98 - 102 VisualizzaA2 VOLLEY -A119:30 Novara - ...

Poule retrocessione Serie A Femminile: così la Sampdoria Women può salvarsi Samp News 24

Al Palaverde di Villaorba Treviso si è disputata la prima partita valevole per la finale scudetto tra Vero volley Milano e Conegliano ...Solo vittorie interne nella sesta giornata del Campionato di Serie A Elite femminile 2023 di hockey su prato, turno che ha dato i primi, importantissimi responsi della stagione. Con la vittoria di ogg ...