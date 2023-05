Serie A femminile 2022 2023 | il Como conquista la salvezza | pareggio tra Fiorentina e Milan

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Nella settima giornata di Poule Scudetto edella, il risultato più importante lo centra ildi de la Fuente, che batte la Sampdoria elaaritmetica. Allo stadio Ferruccio di Seregno, all’11’ si sblocca il punteggio in favore dei lombardi con il primo dei tre calci di rigore assegnati da Cherchi nel corso della gara, trasformaro da Linberg. Le ospiti non si lasciano scoraggiare dalla rete dello svantaggio e, dopo unadi manovre offensive non concretizzate, nel recupero del primo tempo rimettono in equilibrio il punteggio con il rigore rimediato e siglato da Bonfantini. Nella ripresa, a otto dal termine, è Karlernäs sempre dal dischetto a regalare ali tre punti che valgono la ...