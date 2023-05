Senzaquadro Quando l' arte parla di sostenibilità

Leggi su panorama

(Di domenica 7 maggio 2023) Tutto accade in mezzo ai rifiuti. Bellezza, trasformazione, ricerca. Perfino noi. Un quadro realizzato utilizzando cinque chili di rifiuti di imballaggi e packaging e da più di 1100 strappi di occhi presi da vecchie riviste. Si intitolaN°137 l’ultimo progetto firmato da Celeste Gaia, presentato durante l’ultimo Fuorisalone alla Fondazione Catella. Ed è proprio Celeste a raccontare a Panorama.it il suo progetto, nato tre anni fa. Celeste Gaianasce durante il lockdown. Come si è evoluto il progetto negli anni? Durante la pandemia ho iniziato a ragionare su quanti rifiuti di imballaggi e packaging produciamo, volevo creare qualcosa a partire proprio da questi e che in più fosse un prodotto finito, tangibile. Dopo lunghi esperimenti e prove è nato, una cornice inscindibile dal quadro stesso, ...