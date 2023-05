Scudetto Napoli | nel Sannio fanno sfilare asino con le bandiere | denunciati

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnbardato di azzurro portato in giro nelin occasione dei festeggiamenti per lodel, ripreso in diversi video che circolano sui soci suscitando le critiche di molti, ha portato alla denuncia dei responsabili. E’ quanto si legge in un comunicato del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che – citando Ilaria Fagotto, presidente della Lai (la Lega antispecista italiana) – aggiunge che l’animale “è stato sequestrato e trasferito in un maneggio vicino a Benevento”. “Continuo a ribadire – afferma Borrelli, tra i primi a segnalare l’episodio nei giorni scorsi – che i festeggiamenti non devono essere una scusa per comportamenti barbari e per la tortura di poveri animali. E’ da balordi utilizzare un asinello e trasformarlo in un oggetto da esibire ...