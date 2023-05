Scudetto | il segreto del Napoli è il liberismo

(Di domenica 7 maggio 2023) Come era facile prevedere lodelsi è caricato di elementi extrasportivi. In Italia, e forse non solo in Italia, il calcio racchiude sensi e significati che travalicano il campo di gioco (il quale, fra l’altro, nella sua specificità, ha emesso con nitida chiarezza il suo giudizio questa volta inappellabile: il team di Luciano Spalletti si è dimostrato incontestabilmente una spanna al di sopra di tutti gli altri). Immaginabile era, in particolare, la circostanza che, fra rancori e risentimenti, vittimismi e moralismi, si scatenasse la guerra fra gli alimentatori e i detrattori di una certa retorica meridionalistica (vedi le dichiarazioni di Giuseppe Cruciani). Eppure, quello che è a mio avviso il più istruttivo dei messaggi extrasportivi che ci trasmette la vittoria delnon è stato colto del tutto, dimenticato o ...

Il secondo show, stavolta, con la squadra in campo per davvero e non come giovedì sera che,... Nel frattempo, in gran, il patron azzurro ha lavorato per uno show spettacolare di luci: ...E continuando a usare la metafora delloconquistato dalla squadra di calcio, Battaglia ha ... tu possa ritrovare nel suo canto la forza per la tua rinascita, ildella tua vittoria, la ...Il Milan ha una forza: il gruppo unito, è stato ildelloche abbiamo vinto un anno fa. Leao Sta bene, dice che non è nulla di ...

Scudetto Napoli, ecco il "segreto" della cavalcata trionfale: dove tutto è iniziato Today.it

Inviato a Castel Volturno Produttore ma anche sceneggiatore. E autore. De Laurentiis è il grande protagonista di queste giornate di festa. Dietro a ogni evento c’è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...