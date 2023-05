Schlein chiama in causa il governo dopo le parole di Descalzi sull’Egitto | «L’impunità dei torturatori di Regeni in cambio del gas?»

(Di domenica 7 maggio 2023) «Penso che l’Italia non possa considerare la mancata collaborazione dell’Egitto sull’omicidio di Giuliocome un prezzo da pagare sull’altare degli interessi economici». Così la segretaria del Partito Democratico Elly, da Treviso, ha replicato alle affermazioni dell’ad dell’Eni (appena riconfermato) Claudioche ieri, parlando a margine della convention di Forza Italia a Milano ha così commentato la strategia con cui l’Italia sta rendendosi progressivamente indipendente dalla Russia sui rifornimenti di: «L’Egitto ci ha aiutato rinunciando ai suoi carichi per questa estate per mandarli in Italia per riempire gli stoccaggi. Questi sono Paesi a cui se dai, ricevi». Pur senza nominare esplicitamente l’ad di Eni,l’ha evocato, alzando il tiro sull’esecutivo: «Ho sentito ...

Pur senza nominare esplicitamente l'ad di Eni,l'ha evocato, alzando il tiro sull'esecutivo: "Ho sentito dire che da paesi come l'Egitto 'se dai ricevi'. Voglio chiedere al governo se tra le ..."

