Schlein a Meloni “Il confronto sulle riforme sia vero”

(Di domenica 7 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La segretaria del Pd, Elly, ha detto sì alcon il presidente del Consiglio, Giorgiaistituzionali, ma teme “si riveli non un momento di, ma solo l'ennesima operazione per distogliere l'attenzione da altre questioni su cui il Governo ha fatto scelte scellerate, dal lavoro all'immigrazione”, sottolinea la leader dem alla Stampa. Sull'incontro con la premier di martedì, commenta: “Sentiamo cosa hanno da dire”. Ieri, a Bologna con i sindacati contro le politiche del Governo,ha attaccato il Dl sul lavoro: “Aumenta precarietà e ricattabilità dei lavoratori”. credit photo agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

(Adnkronos) - "Lo scivolone diplomatico (chiamiamolo così) del ministro francese Darmanin contro il il governo italiano ha riportato per qualche ora la politica estera al centro della nostra disputa.