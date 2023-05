Scherma | Grand Prix spada | 8 azzurre nel tabellone principale a Cali

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Saranno otto leai nastri di partenza deldeldifemminile di. In quella che sarà la prima tappa di specialità valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024 a livello individuale, erano già ammesse per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. A raggiungerle, dopo la fase a gironi, sono state Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza e Federica Isola. Ilpreliminare a eliminazione diretta ha invece premiato Nicol Foietta. Niente da fare purtroppo per Gaia Traditi e Sara Maria Kowalczyk, out nel match decisivo per la qualificazione, né per Vittoria Siletti e Alice Clerici, fuori nel turno da 128. Appuntamento a domenica 7 maggio con i tabelloni principali ...