Scherma | Coppa del Mondo fioretto | podio Marini ad Acapulco

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Tommasoé medaglia di bronzo nella prova individuale delladeldimaschile ad, prima tappa valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. L’azzurro ha iniziato il suo percorso con la vittoria per 15-6 contro il polacco Rajski nel tabellone da 64, per poi superare nel turno da 32 il cinese Chen grazie al 15-10 e l’americano Chamley-Watson con il punteggio di 15-8 nel turno da 16. Nei quarti di finale ha sconfitto, dopo un match equilibratissimo, Nick Itkin per 15-14, ma in semifinale si è arreso all’egiziano Mohamed Hamza (15-8) poi vincitore della gara (davanti a Ka Long Cheung, Hong Kong). Per il 2001 si tratta del terzoin questa stagione dideldopo la vittoria di Tokyo e l’argento de Il ...