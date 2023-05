Scherma | Coppa del Mondo 2023 | fiorettiste azzurre seconde a Plovdiv La Francia batte l’Italia in finale

(Di domenica 7 maggio 2023) Comincia con un secondo posto il cammino delleverso Parigi 2024. Nella prima tappa didelche assegnava punti per la qualificazione olimpica. Ail quartetto composto da Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa si è arreso solamente allain, perdendo per 45-41 al termine di una sfida che ha sempre visto le transalpine al comando e lead inseguire. Al terzo posto si sono classificati gli Stati Uniti, che hanno battuto nella finalina il Canada per 45-36. Le americane avevano perso la semicon le francesi per 45-38, mentre le canadesi erano state battute dalcon il punteggio di 45-30. Il percorso ...

...prestazione per l'anconetano che sale per la terza volta sul podio in questa stagione didel ... Foconi, che si allena al ClubTerni, ha poi vinto contro il giapponese Saito con un comodo ...Una grande prestazione per l'anconetano che sale per la terza volta sul podio in questa stagione didel Mondo dopo la vittoria di Tokyo e l'argento de Il Cairo. Si è ferma ad un passo dalla top ...Arriva la medaglia di bronzo per Tommaso Marini nella prova individuale delladel Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, prima tappa valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Il cammino del marchigiano Marini, 23 anni, Fiamme Oro, l'ha visto battere nettamente 15 - ...

In Messico si è fermata a un passo dalla Top 8 la corsa di Alessio Foconi, così come quella del vincitore dell'oro alle Olimpiadi di Rio 2016 Daniele Garozzo. Il ternano dell’Aeronautica Militare, vin ...(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Tommaso Marini ha conquistato il bronzo nel fioretto nella prova individuale di Coppa del Mondo ad Acapulco, in Messico, prima tappa valida per ottenere il pass olimpico per Pa ...