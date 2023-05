Scherma | Cdm | azzurre d' argento in prova a squadra di Plovdiv alle spalle della Francia

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. - (Adnkronos) - Comincia con un, prezioso e pesante, il cammino dell'Italia del fioretto femminile nella Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. Laazzurra delle fiorettiste è infatti salita sul secondo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di. Il quartetto composto da Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa, dopo una gara esaltante, è stato fermato soltanto dalla, in finale, con il risultato di 45-41, ma la piazza d'onore, oltre a rappresentare la quarta medaglia in altrettante gare stagionali del circuito iridato per il team italiano del fioretto femminile (dopo i successi di Belgrado, Parigi e Il Cairo), vale punti importantissimi per cominciare con il piede giusto il cammino che conduce ai pass olimpici. Le ragazze ...

