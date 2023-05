(Di domenica 7 maggio 2023) Nel corso della prima serata di ieri, 6 maggio, è andata in scena la semifinale di22, durante la quale oltre a conoscere i quattro finalisti ufficiali abbiamo assistito anche a due eliminazioni. Gli eliminati della penultima puntata dell’edizione sono stati la ballerina Maddalena ed il cantante Aaron. Qualcuno però, ha ‘accusato’ il programma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Infatti, pare che, come già accaduto in altre occasioni, siano statedelle. Una di queste avrebbe fatto arrabbiare molti telespettatori che, evidentemente, erano presenti alla ...Tra le, Fonzie che mordicchia il collo della mamma di Richie, Marion ossia Marion Ross - e riceve un abbraccio appassionato. E chissà come sarebbe stato uno spin - off sulla fuga in ...... il primo montaggio del film DC era pari a 4 ore , un arco di tempo estremamente lungo che è stato ridotto e di conseguenza ha dovuto rinunciare a diverse. Intervistato da EW , il ...

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn svela che non ci sono ... Comics Universe

"Scene tagliate ad Amici 22": censurate le lacrime di un eliminato La testimonianza su Twitter crea scompiglio.Non mancano le polemiche dopo la semifinale di Amici. Ci sarebbero state scene tagliare: una in particolare ha fatto infuriare il pubblico.