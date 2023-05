Scatta la risalita | sondaggio-bomba | perché ora cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Giorgia Meloni cresce ancora nei sondaggi. A salire è sia la fiducia nel presidente del Consiglio sia il consenso del suo partito, Fratelli d'Italia. Dopo qualche settimana di stallo, infatti, FdI torna a guadagnare preferenze e resta poco al di sotto del 30 per cento, dieci punti sopra al Partito democratico. È quanto emerge dall'ultimodi Termometro Politico. Il partito della Meloni resta il primo in classifica al 29,6 per cento. Seguito dal Pd che è stabile al 18,7 per cento. Cala il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte, che scende al 15,9 per cento. Stabile la Lega di Matteo Salvini al 9,5 per cento mentre Forza Italia guadagna qualcosina e sale al 7,7 per cento. Per quanto riguarda il Terzo polo, dopo la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, Azione registra il 4,1 per cento di consensi mentre Italia Viva scende sotto la soglia ...