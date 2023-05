Scambio di regali tra De Laurentiis e Spalletti | il bellissimo gesto di ringraziamento

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 maggio 2023) Al termine di Napoli-Fiorentina è iniziata la festa Scudetto allo Stadio Diego Armando Maradona dove sono state presentate le nuove maglie celebrative da Aurelio Dein persona, il quale ha preparato un regalo speciale per il mister Luciano. Nuova maglia Napoli, la presentazione ufficiale Le nuove maglie presentate in occasione della festa Scudetto si presentano bianche con dettagli azzurri e la peculiarità di avere quattro foto nella parte davanti del giocatore che la indossa. Proprio per questo non potranno essere utilizzate durante le partite ufficiali dai calciatori. Proprio questa nuova maglia è stata regalata dal presidente Aurelio Dea Lucianodurante la festa. Il mister ha ricambiato regalando la stessa maglia al presidente azzurro come segno di riconoscenza da parte ...