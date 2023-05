Sassuolo-Bologna | Motta | “Dobbiamo avere il giusto approccio Arnautovic? Sarà parte del gruppo”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Il tecnico del, Thiago, alla vigilia del match contro ilvalevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Non voglio vedere l’avvio di partita avuto con l’Empoli,approcciare bene alla gara. La fase difensiva è un compito di tutti, questo l’ho sempre detto. Per la prossima partita, sotto questo punto di vista,essere squadra, difendere bene e non lasciargli spazi. Affrontiamo una squadra forte, che ha giocatori di qualità. In questo momento se gli si lascia la palla ti mette in grande difficoltà. Mi aspetto il migliorpossibile in questo momento, ma noi siamo pronti”. Markotornerà a disposizione dopo il lungo periodo di stop a causa di un ...